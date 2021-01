Pugliese | pagina spiacevole controlli a Lucha y Siesta

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma – “‘’ sta vivendo una situazione difficile. Hanno avuto deidella Polizia di Stato abbastanza fuori situazione, nella loro sede, sono state identificate le donne. Ci auguriamo che questa cosa possa rientrare, e’ unaseriamente”. Cosi’ l’assessora alle Pari Opportunita’ e al Turismo della Regione Lazio, Giovanna, presentando i progetti vincitori del bando regionale ‘I luoghi delle donne’, tra cui anche la Casa delle Donne ‘’ nel quartiere tuscolano, tornando sull’intervento di identificazione delle donne ospiti di via Lucio Sestio 10 da parte degli agenti del Commissariato Tuscolano compiuto la scorsa settimana. “Noi come istituzione ci auguriamo una chiarezza totale- ribadisce ...

LucaLazzaro : ?? Vi segnalo un importante momento di confronto per l’economia agricola pugliese dal titolo “VERSO UNA NUOVA PROGRA… - LuigiLagugu : Alle 19 'match letterario' in diretta sulla pagina fb dell'Associazione Pugliese editori! #libridipuglia… - cronachelucane : PARCO GALLIPOLI COGNATO, L’ENTE SUL DIRETTORE VOLTA PAGINA CON COLPO DI SCENA FINALE - L’ex sine die all’Eipli, Pug… -

Ultime Notizie dalla rete : Pugliese pagina

RomaDailyNews

Il fascino ambiguo del Mezzogiorno seicentesco e una storia sospesa tra fiaba e realtà, ispirata alla vita di Paolo Finoglio, autore di uno tra i più celebri cicli pittorici dell’arte pugliese, sarann ...TARANTO - La portaerei Cavour scalda i motori e si prepara a partire per la missione «Ready for operation», al termine della quale, tra circa tre mesi, rientrerà in Italia con la certificazione per im ...