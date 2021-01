Prada Cup, American Magic ha un nuovo foil simile a New Zealand. Luna Rossa punta sul Pitbull (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ora l’America’s Cup comincia davvero. Perché la natura del match race è la sfida tra due barche ripetuta fino a limite di vittorie previste dal regolamento: quattro per la semifinale Prada Cup e sette per le due finali Prada e Coppa America. I round robin in fondo sono stati come un pre campionato, infatti nessuno è stato eliminato o rimasto escluso. La tensione a Auckland è altissima. L’amicizia, la solidarietà sono finite nel simpatico cerotto che gli Americani hanno disegnato poco sopra la riparazione del danno causato dall’impennata con conseguente scuffia e rischio di affondamento di domenica 17 gennaio.Non so se ci sia mai stata prima di oggi la vigilia di una serie di regate in cui i team hanno deciso di non tenere una conferenza stampa, pare per volontà soprattutto di Luna Rossa ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ora l’America’s Cup comincia davvero. Perché la natura del match race è la sfida tra due barche ripetuta fino a limite di vittorie previste dal regolamento: quattro per la semifinaleCup e sette per le due finalie Coppa America. I round robin in fondo sono stati come un pre campionato, infatti nessuno è stato eliminato o rimasto escluso. La tensione a Auckland è altissima. L’amicizia, la solidarietà sono finite nel simpatico cerotto che glii hanno disegnato poco sopra la riparazione del danno causato dall’impennata con conseguente scuffia e rischio di affondamento di domenica 17 gennaio.Non so se ci sia mai stata prima di oggi la vigilia di una serie di regate in cui i team hanno deciso di non tenere una conferenza stampa, pare per volontà soprattutto di...

