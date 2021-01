Napoli, lo “strano” incrocio sul futuro di Gattuso (Di giovedì 28 gennaio 2021) Stasera c’è la coppa Italia e poi domenica il Parma, al “Maradona”. proprio contro gli emiliani Gattuso esordì sulla panchina azzurra… Stasera il Napoli di Gattuso è scena al “Maradona” per il quarto di finale di coppa Italia. C’è lo Spezia di mister Italiano, che già alcune settimane fa ha espugnato Fuorigrotta. Il tecnico è L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 28 gennaio 2021) Stasera c’è la coppa Italia e poi domenica il Parma, al “Maradona”. proprio contro gli emilianiesordì sulla panchina azzurra… Stasera ildiè scena al “Maradona” per il quarto di finale di coppa Italia. C’è lo Spezia di mister Italiano, che già alcune settimane fa ha espugnato Fuorigrotta. Il tecnico è L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

gallagher_1 : @jo19N26 @pombo1976 @salv_amoroso @titty_napoli Infatti, non c'è nulla di strano tutto il discorso dei tifosi è pac… - pombo1976 : @salv_amoroso @titty_napoli Sarò io strano, ma a me questa scena ha fatto rabbrividire (per usare un eufemismo)...… - Salvato95551627 : RT @kisskissnapoli: #Corradino “Napoli ha una grande rosa, mi sorprende il suo andamento altalenante. Non giudico dal di fuori ma forse è u… - _DOMENICO_4 : @EmanueleFire @mick_napoli_ Si fa così di solito in Kosovo?che popolo strano, ci credo che sono rappresentati da un… - Gigi67896318 : @tvdellosport @titty_napoli Strano avete postato una cosa proNapoli .... ah no .... mi sembrava -