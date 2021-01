L’auto finisce all’improvviso contro un palo, dentro 2 ragazzi di 18 e 25 anni. Un morto (Di giovedì 28 gennaio 2021) Grande tragedia per le vie di Bologna, accaduta ieri 27 gennaio 2021. Si tratta di un incidente stradale che ha avuto luogo ieri sera in via Alberto Mario, al Savena. Le cause scatenanti del sinistro sono ancora in fase di accertamento da parte della Polizia locale. Ma ecco il fatto. Un’auto su cui viaggiavano due ragazzi, di 25 e 18 anni, ha perso il controllo all’altezza dell’incrocio con via Francesco Nullo, finendo la sua folle corsa contro un palo. Lo schianto è stato terribile, gli operatori sanitari del 118 si sono trovati davanti a una scena devastante. (Continua dopo le foto) Al momento dell’intervento dei sanitari, entrambi i ragazzi erano ancora vivi e sono stati portati all’ospedale Maggiore in codice di massima gravità. Purtroppo, in pochissimo tempo, Alin Valentin ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 28 gennaio 2021) Grande tragedia per le vie di Bologna, accaduta ieri 27 gennaio 2021. Si tratta di un incidente stradale che ha avuto luogo ieri sera in via Alberto Mario, al Savena. Le cause scatenanti del sinistro sono ancora in fase di accertamento da parte della Polizia locale. Ma ecco il fatto. Un’auto su cui viaggiavano due, di 25 e 18, ha perso illlo all’altezza dell’incrocio con via Francesco Nullo, finendo la sua folle corsaun. Lo schianto è stato terribile, gli operatori sanitari del 118 si sono trovati davanti a una scena devastante. (Continua dopo le foto) Al momento dell’intervento dei sanitari, entrambi ierano ancora vivi e sono stati portati all’ospedale Maggiore in codice di massima gravità. Purtroppo, in pochissimo tempo, Alin Valentin ...

