Italiani sempre più appassionati di trading online: ecco come iniziare (Di giovedì 28 gennaio 2021) Durante l'ultimo anno sono cambiate molte cose: la pandemia ha sconvolto gli equilibri mondiali sotto ogni punto di vista, in primis quello sanitario. Ovviamente, gli inevitabili lockdown e le varie chiusure hanno influito pesantemente sull'economia ma la tendenza a fare trading online non si è affievolita e, ad oggi, vi sono sempre più Italiani appassionati di questo modo d'investire in borsa. Un neofita può pensare si tratti di qualcosa di molto complicato, ma in realtà vi sono portali molto ben organizzati come, ad esempio, tradingonline.me, che propongono una guida per iniziare il trading online, utile per acquisire le conoscenze di base necessarie per effettuare operazioni finanziarie in ...

