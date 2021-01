Il Paradiso delle Signore cambio di programmazione | Cosa succede?

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Cerchiamo di capire per quale motivo, spostano la soap operata tanto amata Il, e sopratutto quando la potremo vedere. Unasoap opera maggiormente amata, della Rai è proprio il, che siamo abituati a vedere in un determinato orario. Vediamo insieme chestando e per quale motivo L'articolo proviene da Leggilo.org.

infoitcultura : Il paradiso delle signore e Un posto al sole di oggi, 27 gennaio - Grand_Battery : RT @Moonlightshad1: Renzi, frequentatore abituale degli emirati arabi, noto paradiso di trasparenza e democrazia, parla delle relazioni opa… - infoitcultura : IL PARADISO DELLE SIGNORE 5 cosa succede a Clelia e Luciano a causa della gravidanza? - infoitcultura : Il paradiso delle signore nuova programmazione: cambio d’orario - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore cambia orario giovedì 28 e venerdì 29 gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : Paradiso delle

Giovedì 28 gennaio e venerdì 29 gennaio 2021 Il Paradiso delle Signore non andrà in onda al consueto orario delle 15.55. Giovedì 28 gennaio e venerdì 29 gennaio non andrà dunque in onda La vita in ...1 Decessi. Da inizio pandemia salgono a 529. Le nuove vittime sono tre: un uomo del 1950 e due donne, una del 1931 (ospite della Cra Paradiso) e una del 1935. 2 Contagi. I nuovi c ...