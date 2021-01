Handa tra alti, qualche basso e un'età che avanza: ci sarà spazio nell'Inter del futuro? (Di giovedì 28 gennaio 2021) La 'parata - laser' fa parte del gioco, lo sa anche il portiere e capitano dell'Inter Samir Handanovic. Nessuna offesa, giusto qualche immagine divertente lanciata da chi cerca di divertire sui social. Leggi su gazzetta (Di giovedì 28 gennaio 2021) La 'parata - laser' fa parte del gioco, lo sa anche il portiere e capitano dell'Samirnovic. Nessuna offesa, giustoimmagine divertente lanciata da chi cerca di divertire sui social.

sportli26181512 : Handa tra alti, qualche basso e un’età che avanza: ci sarà spazio nell’Inter del futuro?: Handa tra alti, qualche b… - liracondo : RT @FasaniAndrea71: In 2 (Handa e Stellini) per evitare il contatto fisico tra il team manager della Nazionale...e dell’Inter ...e il diret… - Ilarioforjuve : RT @FasaniAndrea71: In 2 (Handa e Stellini) per evitare il contatto fisico tra il team manager della Nazionale...e dell’Inter ...e il diret… - maumou72 : @AdolfoCrotti Ma dai non può essere vero! Tra l'altro noi fuori casa Milan e juve in casa...noi dominando e regalan… - antidisagio1 : RT @FasaniAndrea71: In 2 (Handa e Stellini) per evitare il contatto fisico tra il team manager della Nazionale...e dell’Inter ...e il diret… -

Ultime Notizie dalla rete : Handa tra Handa tra alti, qualche basso e un’età che avanza: ci sarà spazio nell’Inter del futuro? La Gazzetta dello Sport Julio Cesar: “Stasera vinciamo 2-1. Nuovo Julio per l’Inter? Ecco il nome. Le critiche ad Handa…”

Torna il derby: c’è differenza tra coppa e campionato? Un nuovo Julio per l’Inter? In campionato il Milan è avanti e l’Inter insegue: vincere in coppa potrebbe significare mandare un messaggio in chia ...

Ma il suo vero amico è Lautaro. L’ha sentito?

"Forse l’Inter è la più forte di tutte. Ha tante opzioni per far male. E Hakimi mi piace, è veloce, tecnico". Lo assicura Juan Musso, portiere dell'Udinese ...

Torna il derby: c’è differenza tra coppa e campionato? Un nuovo Julio per l’Inter? In campionato il Milan è avanti e l’Inter insegue: vincere in coppa potrebbe significare mandare un messaggio in chia ..."Forse l’Inter è la più forte di tutte. Ha tante opzioni per far male. E Hakimi mi piace, è veloce, tecnico". Lo assicura Juan Musso, portiere dell'Udinese ...