Governo | Zingaretti “Conte punto di sintesi ed equilibrio”

ROMA (ITALPRESS) – "Abbiamo dato la disponibilità a sostenere l'ipotesi di un incarico al presidente Conte che si è confermato un punto di sintesi e di equilibrio". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, al termine delle consultazioni con il capo dello Stato, Sergio Mattarella. Zingaretti ha così sintetizzato la posizione del suo partito: "Sostenere un incarico raccogliendo l'appello del premier Conte nella direzione della responsabilità nazionale, un Governo che possa contare su un'ampia e solida base parlamentare, che sia nel solco della migliore tradizione europeista del paese. Che sia in grado di affrontare le grandi emergenze della pandemia e affronti i nodi dello sviluppo e realizzi le riforme istituzionali di cui il paese a ...

