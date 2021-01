GameStop: investimenti dal basso salvano il colosso del gaming (Di giovedì 28 gennaio 2021) Partita su Reddit, la campagna per acquistare azioni di GameStop ha portato il titolo a volare in Borsa fino a +1200% Il web toglie, il web dà: un ottimo esempio di questa strutturale dicotomia che regola la società contemporanea, ci viene dal mondo del gaming e in particolare da GameStop. E’ vero infatti che il colosso texano può annoverare la rete tra le maggiori cause della crisi in cui versa da anni – soprattutto perché ormai i videogiochi si comprano negli store online a discapito dei negozi fisici- ma è altrettanto vero che, nelle ultime settimane, è stata proprio la rete a salvare il titolo dal tracollo. E’ partita infatti lo scorso 11 Gennaio – tramite Reddit – una sorta di campagna dal basso per l’acquisto da parte di piccoli investitori di alcune azioni della ... Leggi su zon (Di giovedì 28 gennaio 2021) Partita su Reddit, la campagna per acquistare azioni diha portato il titolo a volare in Borsa fino a +1200% Il web toglie, il web dà: un ottimo esempio di questa strutturale dicotomia che regola la società contemporanea, ci viene dal mondo dele in particolare da. E’ vero infatti che iltexano può annoverare la rete tra le maggiori cause della crisi in cui versa da anni – soprattutto perché ormai i videogiochi si comprano negli store online a discapito dei negozi fisici- ma è altrettanto vero che, nelle ultime settimane, è stata proprio la rete a salvare il titolo dal tracollo. E’ partita infatti lo scorso 11 Gennaio – tramite Reddit – una sorta di campagna dalper l’acquisto da parte di piccoli investitori di alcune azioni della ...

Testament73 : RT @zet85official: “IL POPOLO SI STA RIBELLANDO ALLA FINANZA” Poi si scopre che tra il popolo si nasconde BlackRock, il più grande fondo d… - InvestimentiBNP : Trading folle su GameStop, AMC & Co. Non solo Melvin Capital, rischio emorragia da altri hedge fund - zet85official : “IL POPOLO SI STA RIBELLANDO ALLA FINANZA” Poi si scopre che tra il popolo si nasconde BlackRock, il più grande fo… - il_sisco : @MrMoonburn @caludio Ammetto la mia ignoranza. A mio modesto parere, le speculazioni su Gamestop non dimostrano che… - ScizLor : Ringrazio @ilpost per avermi spiegato bene a che cosa è dovuto il boom di meme su Gamestop, investimenti in borsa,… -

Ultime Notizie dalla rete : GameStop investimenti Comprare azioni GameStop conviene? Come investire sfruttando lo short squeeze BorsaInside GAMESTOP SBANCA WALL STREET/ Azioni volano in borsa grazie a Reddit e Elon Musk

Exploit in borsa per la catena di vendita leader nel settore dei videogames: tutto è nato da un'iniziativa su Reddit, rilanciata online dal re di Tesla ...

L’assurda storia delle azioni GameStop: così Reddit ha bruciato miliardi ai fondi di investimento

Nel mezzo di una pandemia e nonostante la rivalità di sistemi di distribuzione come Amazon e la digital delivery, la catena di negozi di videogiochi ...

Exploit in borsa per la catena di vendita leader nel settore dei videogames: tutto è nato da un'iniziativa su Reddit, rilanciata online dal re di Tesla ...Nel mezzo di una pandemia e nonostante la rivalità di sistemi di distribuzione come Amazon e la digital delivery, la catena di negozi di videogiochi ...