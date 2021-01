Fall Guys | l’idea degli sviluppatori è arrivare su tutte le piattaforme

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Glidipensando in grande,è quella di rendere il gioco disponibile sule maggiorivideoludiche Dopo l’enorme successo ottenuto nel corso del 2020, dimostrandosi la più grande rivelazione videoludica dell’anno (insieme ad Among Us),vuole continuare ad essere protagonista in questo 2021. Glihanno infatti annunciatodi renderedisponibile perle maggioridi gaming. Scopriamo i dettagli e la comunicazione ufficiale delle stessa software house.: si lavora per renderlo disponibile su ...