Durante la Dad alunna viene perseguitata: “Sei una secchiona”. Indagati 5 minori (Di giovedì 28 gennaio 2021) Una studentessa di Lucca è stata presa di mira da alcuni bulli e insultata più volte Durante le lezioni online, davanti agli stessi professori. I genitori, hanno denunciato alla Polizia Postale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 28 gennaio 2021) Una studentessa di Lucca è stata presa di mira da alcuni bulli e insultata più voltele lezioni online, davanti agli stessi professori. I genitori, hanno denunciato alla Polizia Postale. L'articolo .

orizzontescuola : Durante la Dad alunna viene perseguitata: “Sei una secchiona”. Indagati 5 minori - VicidominiSalvi : #Bolzano conferma forte #incremento #contagi durante #riapertura #scolastica in #autunno. #Scuola è #veicolo forte… - loulouseituuu : durante la DAD chiedo solo di rimanere tranquilla e non essere disturbata; invece c'è gente che urla, entra nella s… - xgreatscott : non sto capendo un cazzo un informatica, quando tornerò in presenza devo portare tutti gli esercizi fatti durante l… - qn_lanazione : 'Sei un secchiona'. Alunna perseguitata durante la didattica a distanza #Lucca -

Ultime Notizie dalla rete : Durante Dad Scrutini fine primo quadrimestre: quanto pesa la DAD? Debutta l’ed.civica. I giudizi alla primaria, cambia tutto? [LO SPECIALE] Orizzonte Scuola Durante la Dad alunna viene perseguitata: “Sei una secchiona”. Indagati 5 minori

Una studentessa di Lucca è stata presa di mira da alcuni bulli e insultata più volte durante le lezioni online, davanti agli stessi professori. I genitori, hanno denunciato alla Polizia Postale.

Dad, in arrivo una connessione più efficiente per 11 scuole di Lucca - Luccaindiretta

In arrivo 22mila euro di finanziamento regionale per aumentare la connettività delle scuole lucchesi. Completeranno la nuova dotazione 90 punti di accesso alla WiFi, che verranno installati nelle stes ...

Una studentessa di Lucca è stata presa di mira da alcuni bulli e insultata più volte durante le lezioni online, davanti agli stessi professori. I genitori, hanno denunciato alla Polizia Postale.In arrivo 22mila euro di finanziamento regionale per aumentare la connettività delle scuole lucchesi. Completeranno la nuova dotazione 90 punti di accesso alla WiFi, che verranno installati nelle stes ...