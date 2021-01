Coronavirus, tornano ad aumentare i decessi: 492 in 24 ore. In calo gli ingressi in terapia intensiva (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il bollettino del 28 gennaio Stando al bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute da ieri si registrano altri 492 decessi per Coronavirus in Italia. Il totale sale così a 87.381 dall’inizio della pandemia. Ieri erano stati 467 i decessi registrati in 24 ore, il giorno prima 541. Il numero di persone ricoverate con sintomi è 20.778, mentre le persone in rianimazione sono 2.288 con 102 ingressi, in diminuzione rispetto a ieri quando i nuovi ingressi in terapia intensiva erano stati 115. I nuovi casi registrati da ieri sono +14.372 con 275.179 tamponi, in leggero calo rispetto a ieri quando erano stati +15.204 ma con 293.770 tamponi. Aumenta il numero di guariti e dimessi: +17.220 per un totale di 1.953.509 dall’inizio della ... Leggi su open.online (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il bollettino del 28 gennaio Stando al bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute da ieri si registrano altri 492perin Italia. Il totale sale così a 87.381 dall’inizio della pandemia. Ieri erano stati 467 iregistrati in 24 ore, il giorno prima 541. Il numero di persone ricoverate con sintomi è 20.778, mentre le persone in rianimazione sono 2.288 con 102, in diminuzione rispetto a ieri quando i nuoviinerano stati 115. I nuovi casi registrati da ieri sono +14.372 con 275.179 tamponi, in leggerorispetto a ieri quando erano stati +15.204 ma con 293.770 tamponi. Aumenta il numero di guariti e dimessi: +17.220 per un totale di 1.953.509 dall’inizio della ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus tornano Coronavirus, tornano a salire i positivi: 52 nell'Empolese Valdelsa Il Tirreno Coronavirus: Un decesso a Imola, in Italia indice di positività al 5,2%, 14.372 positivi

Da domenica le nuove zone, Emilia Romagna verso la gialla. 492 decessi a livello nazionale, 56 in regione con 1.256 casi.

Coronavirus Lazio, 1.263 nuovi contagi e 43 morti: il bollettino

(Adnkronos) - Sono 1.263 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 43 morti ...

Da domenica le nuove zone, Emilia Romagna verso la gialla. 492 decessi a livello nazionale, 56 in regione con 1.256 casi.(Adnkronos) - Sono 1.263 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 43 morti ...