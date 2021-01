Coronavirus, per l’Ecdc restano in zona rosso scuro solo Friuli e Bolzano (Di giovedì 28 gennaio 2021) (Teleborsa) – Il Friuli Venezia Giulia e la Provincia autonoma di Bolzano restano in rosso scuso, Veneto ed Emilia Romagna scendono in zona rossa. l’Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, ha aggiornato oggi la mappa dei contagi da Covid in Europa. Sono aumentate altresì le aree rosse scuro nella Penisola iberica mentre sono diminuite quelle in Germania e nel sud della Svezia. I colori dell’Unione europea assegnati per il Covid sono cinque: verde, arancione, rosso e grigio (quest’ultimo indica assenza di sufficienti dati), a cui si è aggiunto il rosso scuro questa settimana. In particolare, questa ultima area indica dove il virus circola a livelli molto elevati, con il tasso di ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 28 gennaio 2021) (Teleborsa) – IlVenezia Giulia e la Provincia autonoma diinscuso, Veneto ed Emilia Romagna scendono inrossa., il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, ha aggiornato oggi la mappa dei contagi da Covid in Europa. Sono aumentate altresì le aree rossenella Penisola iberica mentre sono diminuite quelle in Germania e nel sud della Svezia. I colori dell’Unione europea assegnati per il Covid sono cinque: verde, arancione,e grigio (quest’ultimo indica assenza di sufficienti dati), a cui si è aggiunto ilquesta settimana. In particolare, questa ultima area indica dove il virus circola a livelli molto elevati, con il tasso di ...

