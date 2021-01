Conte-ter, numeri sempre più in bilico. Vitali fa “marameo” al premier e torna in Forza Italia (Di giovedì 28 gennaio 2021) Aveva partecipato alla prima riunione degli Europeisti e si era speso a portare nel nuovo gruppo altri forzisti. Aveva persino confermato la propria adesione e poi, sul più bello, è tornato dal Cavaliere. È durata pochissime ore la fujutina di Luigi Vitali nel gruppo contiano. Giusto il tempo di illudere il premier che la sua fuoriuscita anticipasse la valanga “azzurra”. Ma ai ripensamenti il senatore non è nuovo. Lo sa bene Giovanni Toti, sotto le cui insegne Vitali era transitato, anche in quel caso per l’espace d’un matin. Un inquieto per vocazione. Vitali “contiano” solo per poche ore Avvocato e garantista doc, Vitali è da sempre impegnato sul fronte della giustizia, il tema che insieme alle comunicazioni ha arroventato il clima politico della Seconda Repubblica. ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 28 gennaio 2021) Aveva partecipato alla prima riunione degli Europeisti e si era speso a portare nel nuovo gruppo altri forzisti. Aveva persino confermato la propria adesione e poi, sul più bello, èto dal Cavaliere. È durata pochissime ore la fujutina di Luiginel gruppo contiano. Giusto il tempo di illudere ilche la sua fuoriuscita anticipasse la valanga “azzurra”. Ma ai ripensamenti il senatore non è nuovo. Lo sa bene Giovanni Toti, sotto le cui insegneera transitato, anche in quel caso per l’espace d’un matin. Un inquieto per vocazione.“contiano” solo per poche ore Avvocato e garantista doc,è daimpegnato sul fronte della giustizia, il tema che insieme alle comunicazioni ha arroventato il clima politico della Seconda Repubblica. ...

