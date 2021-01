Caso Gregoretti | Conte sentito dal Gip di Catania | «I singoli eventi erano curati dai ministri» Le parti civili | «Decise Salvini»

Leggi su open.online

(Di giovedì 28 gennaio 2021) «La coralità delle azioni del governo atteneva alla politica generale, idai: il ministro Matteoprima e la ministra Luciana Lamorgese dopo». Il Gip diNunzio Sarpietro commenta così la deposizione del presidente Giuseppechiamato a testimoniare sul, in cui l’ex vicepremierè accusato di sequestro di persona per il mancato sbarco nel luglio del 2019 di 131 migranti. «Non c’è una collaborazione tra presidente del Consiglio e ministro dell’Interno ndr, c’è un indirizzo politico che il ministro dell’Interno esegue», ha aggiunto Sarpietro, spiegando che al momento non si parla ancora di reati ma ...