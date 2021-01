Caricabatteria a 6 euro per chi compra i Samsung Galaxy S2 (Di giovedì 28 gennaio 2021) I Samsung Galaxy S21 sono arrivati senza Caricabatteria, ormai lo sappiamo, e qualcuno se ne sarà anche fatto una ragione. La scelta è stata dettata da un’esigenza ecologica, allo scopo di preservare il più possibile l’ambiente dallo smaltimento di rifiuti elettronici, altamente nocivi. Chi non ha già un Caricabatteria da utilizzare, ha potuto acquistarlo sullo store del colosso di Seul (parliamo dell’unità da viaggio da 25W) al prezzo scontato di 19,90 euro (in luogo dei 38,50 euro richiesti). C’è, però, un ulteriore sconto di cui approfittare, e che si rivolge direttamente ai nuovi acquirenti dei Samsung Galaxy S21. Lanciando l’app Samsung Members (previa registrazione se non lo si è ancora fatto), bisognerà effettuare l’accesso ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 28 gennaio 2021) IS21 sono arrivati senza, ormai lo sappiamo, e qualcuno se ne sarà anche fatto una ragione. La scelta è stata dettata da un’esigenza ecologica, allo scopo di preservare il più possibile l’ambiente dallo smaltimento di rifiuti elettronici, altamente nocivi. Chi non ha già unda utilizzare, ha potuto acquistarlo sullo store del colosso di Seul (parliamo dell’unità da viaggio da 25W) al prezzo scontato di 19,90(in luogo dei 38,50richiesti). C’è, però, un ulteriore sconto di cui approfittare, e che si rivolge direttamente ai nuovi acquirenti deiS21. Lanciando l’appMembers (previa registrazione se non lo si è ancora fatto), bisognerà effettuare l’accesso ...

