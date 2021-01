Antonella Elia: “Sono stata squartata per un cancro al seno, una mutilazione che mi ha segnata per sempre” (Di giovedì 28 gennaio 2021) “Nel 2016 ho scoperto di avere un tumore”. L’ultimo post sui social di Antonella Elia inizia con queste parole. Per la prima volta, la showgirl racconta di aver dovuto fare i conti con la malattia, un carcinoma “in situ”: “Sono stata operata con l’asportazione di un quadrante al seno di 4 cm. Sono stata squartata, una mutilazione che mi ha segnata per sempre, che mi ha colpita nella mia femminilita?”. La confessione arriva in seguito agli attacchi ricevuti sui social in seguito a uno scontro con Samantha De Grenet al “Grande Fratello Vip”. L’opinionista aveva fatto notare alla concorrente di essere ingrassata, quest’ultima aveva sottolineato che i motivi erano legati alla sua battaglia contro un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) “Nel 2016 ho scoperto di avere un tumore”. L’ultimo post sui social diinizia con queste parole. Per la prima volta, la showgirl racconta di aver dovuto fare i conti con la malattia, un carcinoma “in situ”: “operata con l’asportazione di un quadrante aldi 4 cm., unache mi haper, che mi ha colpita nella mia femminilita?”. La confessione arriva in seguito agli attacchi ricevuti sui social in seguito a uno scontro con Samantha De Grenet al “Grande Fratello Vip”. L’opinionista aveva fatto notare alla concorrente di essere ingrassata, quest’ultima aveva sottolineato che i motivi erano legati alla sua battaglia contro un ...

