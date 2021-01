Allora mi arrendo Myrta Merlino lo interrompe | C' è il senatore Merlo Il gesto di stizza di Massimo Galli | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 gennaio 2021) "Tutti i cittadini devono occuparsi di politica"., virologo star che imperversa in tv da un anno, contraddiceche intervistandolo a L'aria che tira introduce la domanda così: "Lei giustamente non si occupa di politica...". Sbagliato, perché l'infettivologo dell'ospedale Sacco parte in quarta: "Questa politica che mi ricorda molto, in peggio, addirittura la Prima repbblica non mi appassiona, no... Mi scoccia molto più che appassionarmi", dice il professore visibilmente sulle spine seduto sulla poltrona del suo studio. Il riferimento non detto è al governo di Conte e Speranza, alle incertezze drammatiche sulle misure anti-Covid e sulla campagna dei vaccini, ma pure a chi ha aperto la crisi di governo congelando l'emergenza, Matteo Renzi. O, perché no, rappresentanti dell'opposizione ...