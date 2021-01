Woody Allen e l’umorismo ebraico di un ateo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “La religione è l’oppio dei popoli”: così scriveva Karl Marx nel 1843 e così recitò nel 1987 lo zio Abe di Radio Days. Seppur nato e cresciuto in una famiglia ebrea, in questo caso Woody Allen non professa ammirazione nei confronti della religione, ma la racconta tra tradizioni e contraddizioni. Nulla di dissacrante, a meno che non si consideri la sua autoironia mera e crudele blasfemia. Il racconto dell’ebraismo è una costante nelle pellicole del regista. La sua infanzia a Brooklyn ha influenzato profondamente i temi e le atmosfere in cui si consuma il suo sarcasmo. Le battute di Allen e le gag comiche rientrano in quello che viene definito “umorismo ebraico”. Nessuna connotazione antisemita, ma critica nei confronti di qualcosa che ha profondamente segnato la sua educazione. Lo stesso cognome del regista ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “La religione è l’oppio dei popoli”: così scriveva Karl Marx nel 1843 e così recitò nel 1987 lo zio Abe di Radio Days. Seppur nato e cresciuto in una famiglia ebrea, in questo casonon professa ammirazione nei confronti della religione, ma la racconta tra tradizioni e contraddizioni. Nulla di dissacrante, a meno che non si consideri la sua autoironia mera e crudele blasfemia. Il racconto dell’ebraismo è una costante nelle pellicole del regista. La sua infanzia a Brooklyn ha influenzato profondamente i temi e le atmosfere in cui si consuma il suo sarcasmo. Le battute die le gag comiche rientrano in quello che viene definito “umorismo”. Nessuna connotazione antisemita, ma critica nei confronti di qualcosa che ha profondamente segnato la sua educazione. Lo stesso cognome del regista ...

VanniniSilvio : @LiaCeli “Emily Dickinson aveva torto: la cosa con le penne non è la speranza, ma mia nipote. Devo portarla da uno… - L_Apostata : ' Quello che mi preoccupa non sono quei sei milioni di ebrei, ma che i record sono fatti per essere battuti. ' (Woo… - hbahdraward : RT @virtus150: Nel mese di #febbraio, il mese di S.Valentino, la V nera di trasformerà per la prima volta in V rossa! ?? Vi invitiamo quindi… - virtus150 : Nel mese di #febbraio, il mese di S.Valentino, la V nera di trasformerà per la prima volta in V rossa! ?? Vi invitia… - lucy_esposito : RT @Mirella_Ju: #Riflessioni con @LibriAmati e @CasaLettori Non sono i 6 milioni di ebrei che mi preoccupano, è che i record sono fatti p… -

Ultime Notizie dalla rete : Woody Allen Solenghi rende omaggio a Woody Allen Il Torinese Woody Allen e l’umorismo ebraico di un ateo

Le sue origini ebraiche hanno profondamente influenzato la sua produzione cinematografica. Woody Allen racconta la religione con comicità ...

Morto lo sceneggiatore Walter Bernstein

È morto a New York a 101 anni Walter Bernstein, prolifico sceneggiatore di film come “Il prestanome” con Woody Allen e “Il diavolo in calzoncini rosa” e “Quel tipo di donna” con Sophia Loren. Negli an ...

Le sue origini ebraiche hanno profondamente influenzato la sua produzione cinematografica. Woody Allen racconta la religione con comicità ...È morto a New York a 101 anni Walter Bernstein, prolifico sceneggiatore di film come “Il prestanome” con Woody Allen e “Il diavolo in calzoncini rosa” e “Quel tipo di donna” con Sophia Loren. Negli an ...