Toscana, maltempo: esteso fino alle 10 del 28 il codice giallo per ghiaccio (Di mercoledì 27 gennaio 2021) esteso il codice giallo per ghiaccio che, a causa dell'abbassamento delle temperature, interesserà la Toscana, con esclusione della costa dalla Versilia all'isola d'Elba. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 27 gennaio 2021)ilperche, a causa dell'abbassamento delle temperature, interesserà la, con esclusione della costa dalla Versilia all'isola d'Elba.

FirenzePost : Toscana, maltempo: esteso fino alle 10 del 28 il codice giallo per ghiaccio - statodelsud : Maltempo: in Toscana codice giallo per ghiaccio - Pino__Merola : Maltempo: in Toscana codice giallo per ghiaccio - raspa90 : RT @AnsaToscana: Maltempo: in Toscana codice giallo per ghiaccio. Escluso Arcipelago, dalle 18 del 26/1 fino alle 12 del 27/1 #ANSA https:/… -