Stellantis - Usa, chiusa lindagine sul centro formazione di Detroit: multa di 30 milioni di dollari (Di mercoledì 27 gennaio 2021) FCA Us, la filiale statunitense del gruppo Stellantis, ha raggiunto un accordo con le autorità giudiziarie per chiudere il caso sul suo presunto coinvolgimento in alcuni reati perpetrati da funzionari dell'UAW-Chrysler National Training Center, il centro di formazione gestito congiuntamente con il sindacato dei metalmeccanici. L'intesa, raggiunta con l'ufficio del procuratore generale del distretto orientale del Michigan e subordinata all'approvazione di un tribunale federale, prevede il pagamento di una multa di 30 milioni di dollari. Le altre disposizioni. L'accordo include una dichiarazione di colpevolezza per un solo capo d'accusa, la cospirazione messa in atto per violare il Labour Management Relations Act, la normativa statunitense sulle relazioni sindacali.

