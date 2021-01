Sandra Lonardo: “Gruppo Responsabili senza omogeneità politica, ma resta mio sostegno a Conte” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Stamane al Senato la costituzione del nuovo Gruppo parlamentare dei cosiddetti ‘Responsabili‘ a sostegno di Conte. Aveva subito fatto notizia la mancata adesione di Sandra Lonardo Mastella (leggi qui), visto l’impegno profuso proprio da Clemente Mastella per dar vita alla nuova formazione parlamentare. A stretto giro la senatrice Lonardo ha motivato la sua scelta di non prendere parte al nuovo Gruppo: “Rimane il mio impegno a sostenere il Presidente Conte – spiega la Lonardo ma un nuovo Gruppo senza omogeneità politica e con esperienze diversissime non è quello che auspico in vista di un nuovo progetto, quello ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Stamane al Senato la costituzione del nuovoparlamentare dei cosiddetti ‘‘ adi. Aveva subito fatto notizia la mancata adesione diMastella (leggi qui), visto l’impegno profuso proprio da Clemente Mastella per dar vita alla nuova formazione parlamentare. A stretto giro la senatriceha motivato la sua scelta di non prendere parte al nuovo: “Rimane il mio impegno a sostenere il Presidente– spiega lama un nuovoe con esperienze diversissime non è quello che auspico in vista di un nuovo progetto, quello ...

lucatelese : Mitica Sandra LOnardo in Mastella: “Conte a me non ha chiesto nulla, non ha offerto nulla. E non avrà nulla. E allo… - you_trend : ?? VOTO CHIAVE Fiducia a #Conte, la senatrice del Misto ed ex forzista Sandra #Lonardo - moglie di Clemente #Mastella - vota Sì - Virus1979C : Sandra Lonardo: “Gruppo Responsabili senza omogeneità politica, ma resta mio sostegno a Conte” - Candy_Amara : RT @Guido44895392: Al grido di 'W la CADREGA' è nato l'ennesimo Gruppo in Senato che raccoglie traditori, fuoriusciti, 'nani e ballerine'??… - Affaritaliani : Governo, scontro Lonardo Rossi sul simbolo del nuovo gruppo. Lady Mastella out -