Salvatore Rossi, chi è il personal trainer istruttore de La Caserma (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Salvatore Rossi è uno degli istruttori protagonisti de La Caserma, il docu-reality di Raidue che debutta stasera in prima serata. Questa sera, 27 gennaio 2021, parte in prima serata su Raidue la prima edizione de “La Caserma“, il docu-reality che permetterà a ventuno ragazzi di seguire un percorso di formazione militare. Il docu-reality sarà narrato L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 27 gennaio 2021)è uno degli istruttori protagonisti de La, il docu-reality di Raidue che debutta stasera in prima serata. Questa sera, 27 gennaio 2021, parte in prima serata su Raidue la prima edizione de “La“, il docu-reality che permetterà a ventuno ragazzi di seguire un percorso di formazione militare. Il docu-reality sarà narrato L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Giovann47195158 : Pres. Salvatore Rossi Ad. Luigi Gubitosi state ostacolando il mio diritto ad accedere ad internet nel modo in cui… - Giovann47195158 : Presidente Salvatore Rossi, Ad. Luigi Gubitosi secondo voi è normale? 5/5/2020 richiesta attivazione nuova linea te… - Giovann47195158 : Presidente Salvatore Rossi Ad. Luigi Gubitosi Ma voi vi rendete conto che in 9 mesi ho preso 5 giorni di ferie asp… - Giovann47195158 : Io spero che la vostra politica aziendale non sia solo pubblicità e programmi televisivi... Presidente Rossi Salvat… - Giovann47195158 : SALVATORE ROSSI presidente Tim LUIGI GUBITOSI Ad.Tim Vi invito a leggere i commenti di disservizi sulla pagina Fac… -