Prada Cup, tutti i numeri di American Magic nel Round Robin. Nessuna partenza vinta e grandissima difficoltà con vento leggero (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Mancano ormai meno di due giorni al via della semifinale di Prada Cup 2021 tra American Magic e Luna Rossa Prada Pirelli, una serie al meglio delle sette regate che promuoverà uno dei due team all'atto conclusivo della manifestazione (da disputare al meglio delle 13 sfide) contro i britannici di Ineos Team UK. L'equipaggio italiano guidato dallo skipper Max Sirena ha chiuso la fase a gironi con un record di 3/3, mentre gli statunitensi hanno terminato anzitempo il Round Robin senza vittorie (alla fine 0/6, contando le regate fantasma non disputate) per i danni riportati in seguito alla scuffia del day-3. In attesa di capire in quali condizioni si presenterà Patriot dopo oltre dieci giorni di lavoro, andiamo ad analizzare le performance della barca Americana nelle ...

