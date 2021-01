'Non c'è stata diffamazione'. Bassetti aveva denunciato una giornalista e un politico: tutto archiviato (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Per la giudice è tutto vero e negli articoli pubbblicati, così come nelle lettere scritte da Pastorino, non si ravvisa alcun reato di diffamazione. Anzi, "si reputa dunque che fosse nel diritto del ... Leggi su globalist (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Per la giudice èvero e negli articoli pubbblicati, così come nelle lettere scritte da Pastorino, non si ravvisa alcun reato di. Anzi, "si reputa dunque che fosse nel diritto del ...

Corriere : Merkel accusa Xi Jinping: «Cina non è stata trasparente sul Covid» - CottarelliCPI : Sono passati 5 anni, non si sa ancora la verità e non è stata fatta giustizia. Non dimentichiamo #GiulioRegeni. - agorarai : 'Noi abbiamo un incarico: di portare avanti quelle testimonianze. L'Italia non era fuori dalla politica dello sterm… - AlessandroPonz4 : RT @alessiacuffia: ???? AIUTATEMI A CONDIVIDERE???? Martedì 19/01/202, nel tardo pomeriggio, a Torino in Corso Sebastopoli (angolo via Gorizia… - diodemonio2 : @VeritaBocca @automatikos @Gio_Faedda @giuliaselvaggi2 Successo ciò, speriamo che introducano la prescrizione nei p… -

Ultime Notizie dalla rete : Non stata Ragazza uccisa a Palermo: il fidanzato al pm: «Non sono stata io si è data fuoco da sola» Il Messaggero Ibra: "Nel mio mondo non c'è razzismo, solo giocatori migliori di altri"

Con questo tweet postato poco fa, Zlatan Ibrahimovic ha replicato alle accuse che gli sarebbero state rivolte per le interpretazioni razziste delle frasi indirizzate ieri in campo dallo svedese ...

Vaccino Covid, scontro tra Ue e AstraZeneca: cosa sta succedendo

Le stesse difficoltà sono state riscontrate anche ... simili disfunzioni”, ha specificato Soriot. Perché AstraZeneca non può fornire all’Ue le dosi destinate al Regno Unito Quanto alla ...

Con questo tweet postato poco fa, Zlatan Ibrahimovic ha replicato alle accuse che gli sarebbero state rivolte per le interpretazioni razziste delle frasi indirizzate ieri in campo dallo svedese ...Le stesse difficoltà sono state riscontrate anche ... simili disfunzioni”, ha specificato Soriot. Perché AstraZeneca non può fornire all’Ue le dosi destinate al Regno Unito Quanto alla ...