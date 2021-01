Massimo Galli: “Probabile lockdown per variante brasiliana” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Massimo Galli, ha fatto un nuovo intervento ieri sera a Cartabianca, la trasmissione Rai condotta da Bianca Berlinguer. Sulla questione “crisi di governo”, spiega Galli “Sono un italiano anziano, sono abituato a determinate manifestazioni della politica e credo che in questo momento fosse inadeguato e problematico mettersi per queste vie: avremmo altro a cui pensare. Dovremmo vedere grandi convergenze e la volontà di remare tutti dalla stessa parte. Da cittadino sono sconcertato”. Poi aggiunge: “Sappiamo che l’infezione cammina con le gambe della gente: le elezioni non sono certo il modo migliore possibile per tenere le persone in casa”. Proseguendo nel suo intervento, l’esperto non ha mancato di manifestare qualche preoccupazione circa la variante brasiliana e la sua pericolosità: “potrebbe ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 27 gennaio 2021), ha fatto un nuovo intervento ieri sera a Cartabianca, la trasmissione Rai condotta da Bianca Berlinguer. Sulla questione “crisi di governo”, spiega“Sono un italiano anziano, sono abituato a determinate manifestazioni della politica e credo che in questo momento fosse inadeguato e problematico mettersi per queste vie: avremmo altro a cui pensare. Dovremmo vedere grandi convergenze e la volontà di remare tutti dalla stessa parte. Da cittadino sono sconcertato”. Poi aggiunge: “Sappiamo che l’infezione cammina con le gambe della gente: le elezioni non sono certo il modo migliore possibile per tenere le persone in casa”. Proseguendo nel suo intervento, l’esperto non ha mancato di manifestare qualche preoccupazione circa lae la sua pericolosità: “potrebbe ...

