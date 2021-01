Lazio, visite mediche per Musacchio. In giornata la firma (Di mercoledì 27 gennaio 2021) visite mediche per Mateo Musacchio che si appresta a diventare un nuovo innesto della Lazio. Intorno alle 8 si è presentato in clinica Paideia per i consueti test medici. Inizia ufficialmente la sua nuova avventura in biancoceleste. In giornata si recherà a Formello e firmerà il suo contratto che lo legherà sino a giugno al club, con opzione per altri due anni. Guadagnerà un milione e centomila. Tare lo ha preso per sopperire alla mancanza di Luiz Felipe, operato alla caviglia e starà fuori per circa due mesi. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 27 gennaio 2021)per Mateoche si appresta a diventare un nuovo innesto della. Intorno alle 8 si è presentato in clinica Paideia per i consueti test medici. Inizia ufficialmente la sua nuova avventura in biancoceleste. Insi recherà a Formello e firmerà il suo contratto che lo legherà sino a giugno al club, con opzione per altri due anni. Guadagnerà un milione e centomila. Tare lo ha preso per sopperire alla mancanza di Luiz Felipe, operato alla caviglia e starà fuori per circa due mesi. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

