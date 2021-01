L’alta tensione tra Inter e Milan è segno che la sfida, adesso, è di nuovo per lo scudetto (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Fa da pompiere Ibra. Lo svedese si è scusato con i compagni per averli lasciati in inferiorità numerica e ha anche precisato che, al di là della foga agonistica del momento, contro Lukaku non c’era alcun intento razzista. “Nel mondo di Zlatan non c’è posto per il razzismo. Siamo tutti della stessa razza – siamo tutti uguali!! Siamo tutti giocatori, alcuni meglio di altri”. Ibrahimovic così dal suo profilo social ufficiale getta acqua sul fuoco della accuse di razzismo rivoltegli sui social. La rissa Ibrahimovic-Lukaku è stata uno spettacolo non edificante. Inter e Milan sperano che la vicenda disciplinare si sia esaurita con le squalifiche di una giornata in Coppa Italia (Ibrahimovic per la successiva espulsione da doppia ammonizione – il Milan comunque è eliminato), (Lukaku perché era diffidato salterà l’andata della ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Fa da pompiere Ibra. Lo svedese si è scusato con i compagni per averli lasciati in inferiorità numerica e ha anche precisato che, al di là della foga agonistica del momento, contro Lukaku non c’era alcun intento razzista. “Nel mondo di Zlatan non c’è posto per il razzismo. Siamo tutti della stessa razza – siamo tutti uguali!! Siamo tutti giocatori, alcuni meglio di altri”. Ibrahimovic così dal suo profilo social ufficiale getta acqua sul fuoco della accuse di razzismo rivoltegli sui social. La rissa Ibrahimovic-Lukaku è stata uno spettacolo non edificante.sperano che la vicenda disciplinare si sia esaurita con le squalifiche di una giornata in Coppa Italia (Ibrahimovic per la successiva espulsione da doppia ammonizione – ilcomunque è eliminato), (Lukaku perché era diffidato salterà l’andata della ...

