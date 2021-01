La Norvegia chiude le frontiere: annullata la tappa di Coppa del Mondo di combinata e salto a Lillehammer (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La Norvegia ha nuovamente chiuso le frontiere per contenere il numero di contagi da Coronavirus. Di conseguenza la tappa di Coppa del Mondo di combinata nordica e salto femminile, in programma a Lillehammer dall’11 al 14 febbraio, è annullata. Va precisato che chi esce dai confini e rientra ha sette giorni di quarantena obbligatoria senza eccezioni, per ogni evento sportivo internazionale va fatto un decreto apposito per far sì che gli atleti stranieri possano essere esentati. Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Laha nuovamente chiuso leper contenere il numero di contagi da Coronavirus. Di conseguenza ladideldinordica efemminile, in programma adall’11 al 14 febbraio, è. Va precisato che chi esce dai confini e rientra ha sette giorni di quarantena obbligatoria senza eccezioni, per ogni evento sportivo internazionale va fatto un decreto apposito per far sì che gli atleti stranieri possano essere esentati. Foto: Lapresse

