Juventus-Spal 4-0: Kulusevski semina diamanti, bianconeri in semifinale (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La giovane Juventus vince senza problemi contro la Spal. I bianconeri giocano a sprazzi: primo gol per Frabotta, Kulusevski non perdona All'Allianz Stadium nessuna sorpresa, la Juventus supera la Spal e si qualifica per la semifinale di Coppa Italia, dove troverà l'Inter. bianconeri in campo con una formazione giovanile: 23 anni di media, senza considerare la variabile Buffon. Esordio assoluto per Fagioli in mediana con Rabiot e Ramsey, più libero di spaziare. I ferraresi fanno il massimo, ma si arrendono alla differenza tecnica. La partita I primi dieci minuti di gioco vedono una Juventus padrona del campo ma poco organizzata. La Spal ne approfitta e mette in difficoltà la retroguardia bianconera in ...

