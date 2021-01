Insieme al fratello tenta di uccidere un 46enne a coltellate | arrestato 43enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Aveva accoltellato eto dial, un uomo di 46 anni. E’ successo il 14 gennaio scorso, ma nel pomeriggio di ieri gli uomini della squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Civitavecchia, diretto da Paolo Guiso, hanno dato esecuzione alla misura cautelare della Custodia Cautelare in carcere nei confronti di P.D, ilcivitavecchiese. L’aggressione Subito dopo l’aggressione l’uomo era riuscito a fuggire, mentre ilera statoed associato presso la Casa Circondariale “G. Passerini” di Civitavecchia. La misura si è resa necessaria vista la pericolosità del soggetto, con vari precedenti di polizia, che non si è fatto scrupolo di aggredire, in pieno centro ed a pochissima distanza dal Commissariato di Polizia, ...