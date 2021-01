Godzilla vs. Kong: il trailer infrange il record di Warner Bros. (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il primo trailer di Godzilla vs. Kong infrange tutti i record diventando il trailer di Warner Bros. più visto nelle prime 24 ore di diffusione. A pochi giorni dall'uscita, il trailer dell'atteso Godzilla vs. Kong ha infranto un importante record di Warner Bros. diventando il trailer più visto dello studio nelle prime 24 ore. Il trailer di Godzilla vs. Kong ha, infatti, totalizzato 25,6 milioni di visite su tutte le piattaforme nelle prime 24 ore: 15,8 milioni provengono dal canale YouTube Channel di Warner Bros., 9,8 milioni dai canali YouTube secondari ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il primodivs.tutti idiventando ildi. più visto nelle prime 24 ore di diffusione. A pochi giorni dall'uscita, ildell'attesovs.ha infranto un importantedi. diventando ilpiù visto dello studio nelle prime 24 ore. Ildivs.ha, infatti, totalizzato 25,6 milioni di visite su tutte le piattaforme nelle prime 24 ore: 15,8 milioni provengono dal canale YouTube Channel di., 9,8 milioni dai canali YouTube secondari ...

