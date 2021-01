‘Gf Vip 5’, Elettra Lamborghini attratta da una concorrente: ecco chi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Impazza su Instagram il nuovo gioco del ‘vero o falso’! In pratica, volti noti e meno noti lasciano una box per le domande ai loro follower, che potranno decidere di scrivere delle affermazioni a cui il personaggio in questione risponderà con vero o falso. Nelle ultime ore anche Elettra Lamborghini ha deciso di giocare con la sua community, e ad uno dei suoi follower le ha chiesto se fosse ancora attratta dalle donne Elettra ha risposto che c’è una concorrente del Grande Fratello Vip 5 che la attrae molto. La gieffina in questione è Rosalinda Cannavò, che continua a suscitare la curiosità sia dei concorrenti in Casa (tra cui Andrea Zenga che ha detto che sarebbe la sua donna ideale) che fuori dalle mura di Cinecittà. La Lamborghini a chi poi le ha chiesto se shippasse la coppia ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Impazza su Instagram il nuovo gioco del ‘vero o falso’! In pratica, volti noti e meno noti lasciano una box per le domande ai loro follower, che potranno decidere di scrivere delle affermazioni a cui il personaggio in questione risponderà con vero o falso. Nelle ultime ore ancheha deciso di giocare con la sua community, e ad uno dei suoi follower le ha chiesto se fosse ancoradalle donneha risposto che c’è unadel Grande Fratello Vip 5 che la attrae molto. La gieffina in questione è Rosalinda Cannavò, che continua a suscitare la curiosità sia dei concorrenti in Casa (tra cui Andrea Zenga che ha detto che sarebbe la sua donna ideale) che fuori dalle mura di Cinecittà. Laa chi poi le ha chiesto se shippasse la coppia ...

infoitcultura : GF Vip, Rosalinda si sfoga sul fidanzato: “Il problema non sta in lui, ma in me” - effesronfleek : Questo articolo mi fa un po’ schifo perché non stanno descrivendo Tommaso, ma l’idea che hanno di loro senza conosc… - allyisbornx : RT @ccochi4: C’è ancora gente che si domanda perché l’Italia non va avanti? Perché ci sono persone bigotte come costui. Che schifo. #… - Affaritaliani : Gf Vip 5, Elettra Lamborghini e le avance a un concorrente - ccochi4 : C’è ancora gente che si domanda perché l’Italia non va avanti? Perché ci sono persone bigotte come costui. Che… -