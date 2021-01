Gazzetta: non è la prima volta che Gattuso scarica i giocatori pubblicamente (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La Gazzetta dello sport, con Mimmo Malfitano, mette in evidenza un altro aspetto del post-partita di Rino Gattuso a Verona: le sue accuse alla squadra. L’allenatore ha scaricato, in qualche modo, i giocatori con le dichiarazioni rilasciate nel dopo partita di Verona, assumendosi prima la responsabilità della sconfitta per poi elencare i limiti evidenziati dalla squadra. Un atteggiamento che non è nuovo, non è la prima volta, infatti, che si lamenta pubblicamente dei suoi giocatori. I quali non sono esenti da colpe, soprattutto quelli che dovrebbero garantire qualità e spessore. La Gazzetta sottolinea come Insigne, Zielinski, Koulibaly, Manolas, Bakayoko che dovrebbero fare la differenza, sono i primi ad arrendersi, ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ladello sport, con Mimmo Malfitano, mette in evidenza un altro aspetto del post-partita di Rinoa Verona: le sue accuse alla squadra. L’allenatore hato, in qualche modo, icon le dichiarazioni rilasciate nel dopo partita di Verona, assumendosila responsabilità della sconfitta per poi elencare i limiti evidenziati dalla squadra. Un atteggiamento che non è nuovo, non è la, infatti, che si lamentadei suoi. I quali non sono esenti da colpe, soprattutto quelli che dovrebbero garantire qualità e spessore. Lasottolinea come Insigne, Zielinski, Koulibaly, Manolas, Bakayoko che dovrebbero fare la differenza, sono i primi ad arrendersi, ...

Gazzetta_it : Lukaku-Ibra, scontro senza precedenti: in campo è rissa. E nel tunnel... #InterMilan #CoppaItalia - ZZiliani : “MAGHETTO MCKENNIE RIACCENDE LA SIGNORA E MIMA HARRY POTTER”. Prima pagina della #Gazzetta: 40% di lettori persi ne… - napolista : Gazzetta: non è la prima volta che Gattuso scarica i giocatori pubblicamente “A Verona prima si è assunto la respo… - napolista : Gazzetta: “Gattuso si sente solo, De Laurentiis non è convinto. Benitez ha preso tempo” “Il tecnico non avverte pi… - takashi39766792 : RT @GnocchiGene: “ Bisogna accettare quando non si vince “. Maresca nominato nuovo segretario del PD #Maresca #25gennaio #gazzetta #Udinese… -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta non Nba, Caris LeVert: quella trade gli ha davvero salvato la vita La Gazzetta dello Sport Sportitalia shock: “Non c’è rapporto tra ADL e Gattuso, altro che rinnovo! In merito all’esonero…”

E forse sarebbe una liberazione per tutti, non soltanto per De Laurentiis. Per Pedullà parlare di rinnovo a Gattuso è pura fantascienza! Inoltre, l’esperto – a differenza di altre autorevoli fonti – r ...

Gattuso e tutti i retroscena: De Laurentiis abbia la forza di esonerarlo. La verità sul rinnovo

E forse sarebbe una liberazione per tutti, non soltanto per De Laurentiis. Al netto di qualche speculazione mediatica da parte di chi il giorno prima è a Roma e il giorno dopo spara sentenze… telecoma ...

E forse sarebbe una liberazione per tutti, non soltanto per De Laurentiis. Per Pedullà parlare di rinnovo a Gattuso è pura fantascienza! Inoltre, l’esperto – a differenza di altre autorevoli fonti – r ...E forse sarebbe una liberazione per tutti, non soltanto per De Laurentiis. Al netto di qualche speculazione mediatica da parte di chi il giorno prima è a Roma e il giorno dopo spara sentenze… telecoma ...