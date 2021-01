Fincantieri-Stx Così finisce la storia infinita dei cantieri francesi

Leggi su formiche

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Le incertezze senza precedenti sul mercato turistico non consentono di procedere alla prevista operazione tra Chantiers de l’Atlantique e”. Dopo quasi cinque anni dal accordo tra Roma e Parigi, il naufragio dell’acquisto deida parte del Gruppo italiano è affidato a una nota del ministero dello Sviluppo economico. Perde probabilmente l’Unione europea (che dimostra regole sulla concorrenza inadatte ai tempi) e perdono sicuramente idella ex Stx, che avranno difficoltà a meno di un forte sostegno dallo Stato francese. Perde meno, che avrà altri modi per rafforzarsi e che appare solida sul fronte dell’internazionalizzazione. IL NAUFRAGIO Scadrà ufficialmente il 31 gennaio l’ultima proroga concessa da Parigi all’accordo ...