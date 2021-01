Ferrari | Sainz | “Guidare la rossa un’emozione unica”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Carlosha girato a Fiorano con la SF71H col numero 55, per lo spagnolo è stato il debutto assoluto su una monoposto del Cavallino. “Quando sono arrivato in pista e ho visto lacon il mio numero 55 mi sono molto emozionato lo stesso è accaduto durante il primo giro. Poi abbiamo iniziato il lavoro e devo dire che sono molto soddisfatto, perché siamo riusciti a completare il programma e per me è stato possibile familiarizzare con tutto: dai tecnici ai meccanici, dal volante alle procedure che sono ovviamente un po’ diverse rispetto alle vetture che ho guidato sin qui – racconta il pilota ex McLaren – . È stato molto bello poter avere a fianco mio padre in un momento così importante per me e per aver reso possibile tutto questo ringrazio Mattia“. SportFace.