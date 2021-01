Crisi di Governo, consultazioni al via. Da Conte-ter a unità nazionale, gli scenari (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Con le dimissioni del Premier Giuseppe Conte, rassegnate ieri nelle mani del Presidente della Repubblica Mattarella, entra nel vivo la Crisi di Governo. Al via nel pomeriggio di oggi le consultazioni al Quirinale, passaggio cruciale per gettare le basi del prossimo esecutivo. Al momento, la partita è apertissima e sono tanti (tutti possibili) gli scenari in campo. DA Conte-TER A UNITA’ nazionale, TUTTO PUO’ SUCCEDERE – Il Conte-Ter è la soluzione auspicata dal premier dimissionario, ma anche quella più difficile da mettere in piedi in poco tempo. La pattuglia di “responsabili” o “volenterosi”, al momento, non gli garantisce la necessaria solidità numerica, in particolare al Senato. A questo punto, il Premier potrebbe provare (e riuscire) a ricucire con ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Con le dimissioni del Premier Giuseppe, rassegnate ieri nelle mani del Presidente della Repubblica Mattarella, entra nel vivo ladi. Al via nel pomeriggio di oggi leal Quirinale, passaggio cruciale per gettare le basi del prossimo esecutivo. Al momento, la partita è apertissima e sono tanti (tutti possibili) gliin campo. DA-TER A UNITA’, TUTTO PUO’ SUCCEDERE – Il-Ter è la soluzione auspicata dal premier dimissionario, ma anche quella più difficile da mettere in piedi in poco tempo. La pattuglia di “responsabili” o “volenterosi”, al momento, non gli garantisce la necessaria solidità numerica, in particolare al Senato. A questo punto, il Premier potrebbe provare (e riuscire) a ricucire con ...

