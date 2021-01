Covid, tre casi di ‘variante inglese’ in un gruppo familiare (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Identificati tre casi della ‘variante inglese’, riferiti ad appartenenti ad un unico gruppo familiare. Queste persone sono state testate presso l’ospedale di Sapri”. Lo comunica l’Asl Salerno, nell’ambito del protocollo di collaborazione con l’Università degli sudi di Salerno. La sinergia “è finalizzata all’identificazione di nuovi genpotipi di SARS-COV-2 (le cosiddette ‘varianti’)”. L’Asl: “Tale rilevazione è stata effettuata grazie alle indagini molecolari eseguite presso il Laboratorio di Medicina Molecolare e Genomica dell’Università di Salerno mediante sequenzimetro NGS di tamponi positivi al SARS-COV-2 identificati presso il Laboratorio di Biologia Molecolare dell’ospedale di Eboli. Il laboratorio è diretto dal professore Alessandro Weisz. La Denuncia. Leggi su ladenuncia (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Identificati tredella, riferiti ad appartenenti ad un unico. Queste persone sono state testate presso l’ospedale di Sapri”. Lo comunica l’Asl Salerno, nell’ambito del protocollo di collaborazione con l’Università degli sudi di Salerno. La sinergia “è finalizzata all’identificazione di nuovi genpotipi di SARS-COV-2 (le cosiddette ‘varianti’)”. L’Asl: “Tale rilevazione è stata effettuata grazie alle indagini molecolari eseguite presso il Laboratorio di Medicina Molecolare e Genomica dell’Università di Salerno mediante sequenzimetro NGS di tamponi positivi al SARS-COV-2 identificati presso il Laboratorio di Biologia Molecolare dell’ospedale di Eboli. Il laboratorio è diretto dal professore Alessandro Weisz. La Denuncia.

