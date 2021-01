Covid | occhi puntati su due anticorpi monoclonali Studio rivela | “Riducono morti e ricoveri del 70%”

(Di mercoledì 27 gennaio 2021)e decessi per-19 ridotti del 70% grazie a dueal centro di unogiunto alla sperimentazione di Fase 3 con risultati incoraggianti: è quanto annunciato ieri dall’azienda farmaceutica Eli Lilly, che ha condiviso i dati il 26 gennaio., Lilly: “e decessi ridotti del 70%“ “Nuovi dati mostrano che il trattamento con glineutralizzanti bamlanivimab (LY-CoV555) ed etesevimab (LY-CoV016) di Lilly ha ridotto il rischio di ospedalizzazione e morte per-19 del 70%“. È questa l’introduzione ai risultati dellocondotto dall’azienda farmaceutica Eli Lilly and Company su oltre 1.000 pazienti, e che mostrerebbe un ...

silvano747 : RT @VeritaMaat: #Covid_19 #cazzaroverde #mascherina #virus #salvinisciacallo La prima cosa che da sempre ci dicono contro il covid19 è di… - soniabetz1 : RT @VeritaMaat: #Covid_19 #cazzaroverde #mascherina #virus #salvinisciacallo La prima cosa che da sempre ci dicono contro il covid19 è di… - gjscco : RT @VeritaMaat: #Covid_19 #cazzaroverde #mascherina #virus #salvinisciacallo La prima cosa che da sempre ci dicono contro il covid19 è di… - Giusepp66890796 : RT @VeritaMaat: #Covid_19 #cazzaroverde #mascherina #virus #salvinisciacallo La prima cosa che da sempre ci dicono contro il covid19 è di… - Serik_tpol : RT @VeritaMaat: #Covid_19 #cazzaroverde #mascherina #virus #salvinisciacallo La prima cosa che da sempre ci dicono contro il covid19 è di… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid occhi

Corriere della Sera

E che purtroppo il Covid-19 ha spezzato all'improvviso ... La mattina dopo ha chiuso gli occhi per sempre. A Santa Margherita D'Adige la conoscevano tutti, a Taglie pure, visto che per decenni ha ...Uno studio ha evidenziato come il Coronavirus 'viaggiasse' sui social ben prima della scoperta dei primi casi acclarati ...