Cortesie per gli ospiti: Noemi e Matteo vs Umberto e Damiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Martedì 26 gennaio 2021 è andata in onda la ventiseiesima puntata della tredicesima stagione di Cortesie per gli ospiti, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Diego Thomas. Qui trovate l’indice delle puntate in streaming. Noemi e Matteo vs Umberto e Damiano La puntata vede protagoniste le due coppie formate da Noemi e Matteo che presentano il menu “Tutto il mondo è paese”, e Umberto e Damiano, con “Venite già mangiati”. Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vinto Noemi e Matteo con il punteggio di 21,5-18,5. Cortesie per gli ospiti – Streaming first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Martedì 26 gennaio 2021 è andata in onda la ventiseiesima puntata della tredicesima stagione diper gli, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Diego Thomas. Qui trovate l’indice delle puntate in streaming.vsLa puntata vede protagoniste le due coppie formate dache presentano il menu “Tutto il mondo è paese”, e, con “Venite già mangiati”. Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vintocon il punteggio di 21,5-18,5.per gli– Streaming first appeared on Ascolti Tv Blog.

__EthelByrond__ : @geroz_ “Cortesie per gli ospiti”: un palo nel culo a lui, messo a sinistra come insegna il galateo, e un trattore… - vittori51572121 : Cortesie per gli ospiti........ Venite già mangiati..... Fantastico ?? - biscottoverde : Ma scusate a cortesie per gli ospiti questi due presentano dei fritti SURGELATI ma perché. - excuseeme2 : Voglio conoscere chi monta 'Cortesie per gli ospiti' perché abbiamo gli stessi gusti musicali - max98765 : Cortesie per me che me magno il ramen dalla pentola. E Csaba muta. #cortesiepergliospiti -

Ultime Notizie dalla rete : Cortesie per Cortesie per gli ospiti, la caduta in diretta spiazza i... CheNews.it Cortesie per gli ospiti: Noemi e Matteo vs Umberto e Damiano

Noemi e Matteo vs Umberto e Damiano. La puntata vede protagoniste le due coppie formate da Noemi e Matteo che presentano il menu “Tutto il mondo è paese”, e Umberto e Damiano ...

Skoda Octavia Station Wagon 2.0 TDI EVO SCR Wagon Executive del 2020 usata a Milano

Annuncio vendita Skoda Octavia Station Wagon 2.0 TDI EVO SCR Wagon Executive usata del 2020 a Milano nella sezione Auto usate di Automoto.it ...

Noemi e Matteo vs Umberto e Damiano. La puntata vede protagoniste le due coppie formate da Noemi e Matteo che presentano il menu “Tutto il mondo è paese”, e Umberto e Damiano ...Annuncio vendita Skoda Octavia Station Wagon 2.0 TDI EVO SCR Wagon Executive usata del 2020 a Milano nella sezione Auto usate di Automoto.it ...