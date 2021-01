Conte | «Eriksen? L’ho spinto a battere la punizione…» – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Antonioparla con il sorriso stampato in faccia commentando il gol su punizione di Christiancontro il Milan in Coppa Italia Il tecnico dell’Inter Antonioha svelato un retroscena in merito alla punizione con cui Christianha deciso il derby di Coppa Italia. Le sue parole. PUNIZIONE – «Deve dare energia a lui, deve dare energia a noi. Ho esortato Christian a calciare quella punizione proprio perché lui ha grandi doti balistiche. È un ragazzo bravo, gli vogliamo bene. È un po’ timido ma speriamo che questo gol gli tolga un po’ di questa timidezza. Sononto per lui». Leggi su Calcionews24.com