Condanna piazza San Carlo | Appendino | “Rispetto decisione | ma pago per gesto folle di banda di rapinatori”

"Una decisione che accetto e Rispetto, anche per il ruolo che rivesto" così la sindaca Chiara Appendino sulla sentenza del processo di piazza San Carlo che la vede Condannata a un anno e mezzo per omicidio, lesioni e disastro colposo. "La tesi dell'accusa è che avrei dovuto prevedere quanto poi accaduto e, di conseguenza, annullare la proiezione della partita in piazza. È una tesi dalla quale mi sono difesa in primo grado e che, dopo aver letto le motivazioni della sentenza con i miei legali, cercherò di ribaltare in Appello perchè è evidente che, se avessi avuto gli elementi necessari per prevedere ciò che sarebbe successo, l'avrei fatto. Ma così non fu e, purtroppo, il resto è cronaca". "Non ve lo nascondo, – prosegue la sindaca – questa tragica vicenda mi ha ...

