Calciomercato | Llorente è un nuovo giocatore dell’Udinese Sanabria al Torino

(Di giovedì 28 gennaio 2021), le notizie del 27 gennaio. Mateo Musacchio alla Lazio a titolo definitivo. Fermo il mercato delle ‘big’. MILANO –, le notizie del 27 gennaio. La chiusura della sessione invernale è sempre più vicina e le trattative si intensificano sempre di più. E’ ufficiale il trasferimento di Mateo Musacchio alla Lazio a titolo definitivo. La Juventus insiste per Scamacca In casa Roma resta ancora da decidere la situazione Edin Dzeko. I sondaggi nelle ultime ore non sono mancati, ma non sembrano esserci i margini per una cessione in questo finale di sessione. In Italia ci hanno pensato sia Inter che Juventus. I bianconeri continuano la loro ricerca di una punta. Viste le difficoltà di arrivare a Dzeko (molto complicato chiudere lo scambio con Bernardeschi n.d.r.), il nome in cima alla lista di Paratici resta quello di ...