Calcio: spettacolo tra Atalanta e Lazio in Coppa Italia. I bergamaschi si impongono in 10 per 3-2 e volano in semifinale (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Una partita spettacolare, piena di ribaltamenti di fronte e ricca di gol ed emozioni. Al Gewiss Stadium di Bergamo l’Atalanta padrona di casa riesce a resistere, nonostante un uomo in meno praticamente per tutta la ripresa, e si impone per 3-2 nei quarti di finale di Coppa Italia sulla Lazio. Prossimo avversario per i nerazzurri la vincente del match tra Napoli e Spezia. A sbloccare il risultato ci pensa Djimsiti su un batti e ribatti in area di rigore laziale dopo un corner al 7?. Subito però il pareggio laziale: grandissima coordinazione al 17? di testa per Muriqi che insacca. Un altro botta e risposta è arrivato sul finale della prima frazione: al 35? recupero palla di Acerbi che in solitaria si è involato davanti a Gollini, battendolo con freddezza; dopo poco più di un minuto il pari di Malinovskyi su ottimo assist ... Leggi su oasport (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Una partita spettacolare, piena di ribaltamenti di fronte e ricca di gol ed emozioni. Al Gewiss Stadium di Bergamo l’padrona di casa riesce a resistere, nonostante un uomo in meno praticamente per tutta la ripresa, e si impone per 3-2 nei quarti di finale disulla. Prossimo avversario per i nerazzurri la vincente del match tra Napoli e Spezia. A sbloccare il risultato ci pensa Djimsiti su un batti e ribatti in area di rigore laziale dopo un corner al 7?. Subito però il pareggio laziale: grandissima coordinazione al 17? di testa per Muriqi che insacca. Un altro botta e risposta è arrivato sul finale della prima frazione: al 35? recupero palla di Acerbi che in solitaria si è involato davanti a Gollini, battendolo con freddezza; dopo poco più di un minuto il pari di Malinovskyi su ottimo assist ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio spettacolo Atalanta, questo è calcio spettacolo: la capolista Milan abbattuta 3-0 BergamoNews.it L’Atalanta passa col rosso: Lazio battuta

Match pugilistico a Bergamo, ma il gancio decisivo è dell’Atalanta: finisce la Coppa Italia!

