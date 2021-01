Blitz nella casa della “citofonata” di Salvini: arrestati per droga i genitori del ragazzo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Due arresti per droga sono stati eseguiti dai Carabinieri nel condominio di via Grazia Deledda, zona Pilastro a Bologna. In manette i genitori che, lo scorso anno, aveva ricevuto la famosa “citofonata”da parte del leader del Carroccio Matteo Salvini, durante il suo tour elettorale a poche ore dalle elezioni regionali. Blitz nella casa della “citofonata” L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Due arresti persono stati eseguiti dai Carabinieri nel condominio di via Grazia Deledda, zona Pilastro a Bologna. In manette iche, lo scorso anno, aveva ricevuto la famosa “”da parte del leader del Carroccio Matteo, durante il suo tour elettorale a poche ore dalle elezioni regionali.” L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ieri pomeriggio, a distanza di un anno, c’è stato un blitz dell’Arma proprio in quell’abitazione ... I militari hanno trovato nell’abitazione 380 grammi di hashish, 70 grammi di marijuana, 13 grammi ...

