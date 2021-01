Antonella Elia, il dramma: ‘Nel 2016 ho scoperto di avere un tumore’, confessione clamorosa (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Soltanto adesso, Antonella Elia ha confessato di avere avuto un tumore nel 2016: la confessione inaspettata, cos’è successo esattamente. È una delle protagoniste indiscusse di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip, Antonella Elia. Reduce dal successo di Temptation Island e della quarta edizione del medesimo reality in cui adesso è opinionista insieme a Pupo, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Soltanto adesso,ha confessato diavuto un tumore nel: lainaspettata, cos’è successo esattamente. È una delle protagoniste indiscusse di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip,. Reduce dal successo di Temptation Island e della quarta edizione del medesimo reality in cui adesso è opinionista insieme a Pupo, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

CorriereUmbria : Antonella Elia racconta la sua malattia a Pomeriggio Cinque: 'Il tumore al seno mi ha cambiata per sempre'… - doriana59941774 : @pomeriggio5 mi dispiace, ma Antonella Elia non è adatta per fare l’opinionista: Devi studiare tanto, informarti su… - SfideTv : @AgoCannella @enrick81 @Tvottiano @tw_fyvry @famigliasimpson @OltreTv @napoliforever89 @misterf_tweets… - lillydessi : Antonella Elia racconta tutto del tumore Mi hanno mutilata - Gossip News - pomeriggio5 : RT @VittorioKrino: Antonella Elia ?? #Pomeriggio5 -