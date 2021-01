Anticipazioni Il Segreto prima stagione dall’1 al 6 febbraio 2021 | Gregoria spia Pepa e Tristan

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Lede Ilriferite alle puntate da lunedì 1 a sabato 6ci rivelano chesi trasferirà a casa die di, mentre quest’ultimo, con don Raimundo, troverà il cadavere di una donna alle sponde di un fiume. Soledad e Juan temono per la loro incolumità e il ragazzo invita la figlia della Montenegro a riflettere alla sua vita senza di lui. Vi ricordiamo cheha scoperto di diventare padre da due donne,e la levatrice non ha digerito il fatto che il suo sposo le abbia mentito sulla sua relazione passata. Emilia, invece, è stata molto occupata in Villa e questo ha finito per avvicinare molto Alfonso e Adolfina, mentre Olmo e Francisca hanno complottato ...