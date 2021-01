UOMINI E DONNE oggi | 26 gennaio | nuove conoscenze per ARMANDO?

Leggi su tvsoap

(Di martedì 26 gennaio 2021) Con la puntata odierna (26) di, iniziamo il racconto della registrazione tenutasi il giorno 13. Si parte dal cavaliere Maurizio, perché nella scorsa puntata si era avvicinato a Gemma Galgani per parlarle. Ed è per questo che la donna, in uno sfogo avuto con la redazione dietro le quinte, vuole capire la motivazione di questo avvicinamento. Riferendosi poi ai continui attacchi dell’opinionista Tina Cipollari, Gemma risponde che qualora abbia commesso degli errori ne risponderà personalmente. La Galgani fa il suo ingresso in studio e vuole parlare con Maurizio, perché si è resa conto che quando lui si è avvicinato le è sembrato di rivivere i primi momenti della loro conoscenza, attimi che ricorda con estrema emozione. Maurizio risponde che ha fatto quel gesto perché si è affezionato a lei ...