Uomini e Donne, Eleonora Rocchini: fine della storia con Nunzio? La segnalazione (Di martedì 26 gennaio 2021) Eleonora Rocchini l’abbiamo conosciuta a Uomini e Donne, quando decise di corteggiare il tronista Oscar Branzani. La loro storia fu molto difficile all’interno del programma, tuttavia, il tronista scelse proprio la corteggiatrice toscana dando inizio ad una relazione piena di amore. LA fine della RELAZIONE CON OSCAR – La storia d’amore tra Eleonora Rocchini e L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 26 gennaio 2021)l’abbiamo conosciuta a, quando decise di corteggiare il tronista Oscar Branzani. La lorofu molto difficile all’interno del programma, tuttavia, il tronista scelse proprio la corteggiatrice toscana dando inizio ad una relazione piena di amore. LARELAZIONE CON OSCAR – Lad’amore trae L'articolo

ItalianAirForce : #IlNostroBuongiorno dal Reparto Tecnologie Materiali Aeronautici e Spaziali. “Ogni giorno le donne e gli uomini d… - luigidimaio : Congratulazioni all’Amb. Piero Benassi per una nomina ad una funzione tanto importante e delicata. Ancora una confe… - LiaQuartapelle : Se sei la moglie di un politico inviso ti chiamano escort. Se sei una senatrice ‘badante’ con le virgolette per ind… - maatiside : RT @UffiziGalleries: #26gennaio #GalleriedegliUffizi #Giornatadellamemoria Terre di esilio, terre di confino è il titolo della mattinata d… - spillicedcoffee : RT @lightsxvp: e per la cronaca secondo gli antichi greci tutti gli uomini e le donne erano bisessuali e non facevano nemmeno caso ad una c… -