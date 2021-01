Un Posto al Sole Anticipazioni 26 gennaio 2021: Vittorio costretto a una difficile scelta... (Di martedì 26 gennaio 2021) Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole della puntata del 26 gennaio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Chiara chiede a Vittorio di tornare in radio con Vicky Beef ma il Del Bue non è d'accordo. Leggi su comingsoon (Di martedì 26 gennaio 2021) Scopriamo ledi Unaldella puntata del 26. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Chiara chiede adi tornare in radio con Vicky Beef ma il Del Bue non è d'accordo.

redazionetvsoap : #UnPostoAlSole #Upas #Anticipazioni La #trama di #stasera, #26gennaio - lori_gianna : @davidedigirola1 @MarcelloAtanas @ToniaAntonella @betyzapi @CristinaShonny @Marilu08714243 @Cristin97215062… - Pippo968 : @peppeiannicelli Come dire che Ballando con le stelle batte Report. O se preferisce un posto al sole batte CSI. Son… - alycecappellaio : RT @Bianca44374870: Ogni giorno il sole tramonta eppure il suo incanto non tramonta mai. Questa è la magia: lo straordinario nell’ ordinar… - rosi7850 : RT @IlVoloversInter: Lo sai che il tuo posto è per sempre qui Amore abbracciami Voglio proteggerti Siamo il sole in un giorno di pioggia St… -